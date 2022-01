Poppy has unveiled her Find My Place tour, including five shows in the UK

On the road

The lengthy run will see her arrive in the UK this November.

Published: 10:55 am, January 20, 2022

Poppy has unveiled her Find My Place tour.

The run is in support of recent album 'Faux', and kicking off on 8th March in Sacramento, CA and arriving in the UK in November, for shows in Bristol, London, Birmingham, Manchester and Glasgow.

The details are:



MARCH

8 - Sacramento, CA - Ace of Spades

9 - Berkeley, CA - UC Theatre

10 - Santa Ana, CA - Observatory

12 - Albuquerque, NM - Sunshine Theatre

15 - Salt Lake City, UT - Depot

17 - Denver, CO - Summit

18 - Kansas City, MO - Truman

19 - Des Moines, IA - Wooly's

21 - Milwaukee, WI - Turner Ballroom

22 - Minneapolis, MN - First Avenue

23 - Chicago, IL - Park West

24 - Detroit, MI - St Andrew's Hall

25 - Columbus, OH - Newport Music Hall

28 - Toronto, ON - Danforth Music Hall

29 - Montreal, QC - Corona Theatre

30 - New York, NY - Webster Hall

31 - Worcester, MA - Palladium



APRIL

1 - Hartford, CT - Webster Theatre

2 - Philadelphia, PA - TLA

3 - Silver Spring, MD - The Fillmore

5 - Nashville, TN - Brooklyn Bowl

6 - Atlanta, GA - Buckhead Theatre

8 - New Orleans, LA - House of Blues

9 - Austin, TX - Emo's

10 - Dallas, TX - Echo Lounge

13 - Phoenix, AZ - Masquerade



MAY

19 - Norfolk, VA - NorVa

20 - Charlotte, NC - The Underground

21 - Columbia, SC - The Senate

22 - Daytona, FL - Welcome to Rockville

25 - Los Angeles, CA - The Novo

26 - San Diego, CA - House of Blues



JUNE

30 - Roskilde, DK - Roskilde Festival



JULY

9 - Moscow, RU - Park Live Festival

11 - Kyiv, UA - UPARK Festival



OCTOBER

22 - Las Vegas, NV - When We Were Young Fest



NOVEMBER

2 - Paris, FR - Elysee Montmartre

3 - Zurich, CH - X-TRA

4 - Toulouse, FR - Metronum

6 - Madrid, ES - Cool Stage

7 - Barcelona, ES - Apolo 2

9 - Milan, IT - Fabrique

10 - Munich, DE - Freiheitshalle

12 - Vienna, AT - Simm City

13 - Budapest, HU - Akvarium

14 - Prague, CZ - Lucerna Music Bar

15 - Berlin, DE - Heimathafen

16 - Hamburg, DE - Fabrik

18 - Copenhagen, DK - Amager Bio

20 - Antwerp, BE - Zappa

21 - Cologne, DE - Gloria Theater

23 - Hannover, DE - Capitol

24 - Amsterdam, NL - Melkweg Max

26 - Bristol, UK - SWX

27 - London, UK - O2 Shepherds Bush Empire

28 - Birmingham, UK - O2 Institute

29 - Manchester, UK - O2 Ritz

30 - Glasgow, UK - SWG3 Galvanizers