Fontaines DC, IDLES and Kim Gordon are among the nominees for the AIM Independent Music Awards

Fontaines DC, IDLES and Kim Gordon are among the nominees at this year's AIM Independent Music Awards.
Leading the noms for 2020 are Moses Boyd and Digga D., who are both are in the running for three each, as well as Hania Rani, Greentea Peng, Floating Points and Flying Lotus, with two nods apiece.
AIM has also opened the public vote for its Best Live Act Award: votes can be cast here and are set to close on 29th June.
The awards' tenth anniversary will be held digitally - with a performance from Arlo Parks - on 12th August. Keep an eye out for more details soon. The full list of nominations reads:
UK INDEPENDENT BREAKTHROUGH
GEORGIA
DIGGA D
FONTAINES D.C.
KOKOROKO
MOSES BOYD
INTERNATIONAL BREAKTHROUGH
BICEP
FLOATING POINTS
HANIA RANI
IDLES
YAEJI
BEST INDEPENDENT TRACK IN ASSOCIATION WITH FACEBOOK
AJ TRACEY – DINNER GUEST (FT. MOSTACK)
DIGGA D – NO DIET
FLYING LOTUS – MORE (FT. ANDERSON .PAAK)
KING KRULE – ALONE, OMEN 3
LAUV – MODERN LONELINESS
SORRY – RIGHT ROUND THE CLOCK
SQUID – SLUDGE
SUDAN ARCHIVES – CONFESSIONS
TONY ALLEN & HUGH MASEKELA – WE’VE LANDED
YVES TUMOR – GOSPEL FOR A NEW CENTURY
BEST INDEPENDENT ALBUM IN ASSOCIATION WITH SPOTIFY
BROOKE BENTHAM – EVERYDAY NOTHING
EVERYTHING IS RECORDED – FRIDAY FOREVER
KIDJO OJUA – THE MIXTAPE
KIM GORDON – NO HOME RECORD
LAURA MARLING – SONG FOR OUR DAUGHTER
MOSES BOYD – DARK MATTER
NICK CAVE & THE BAD SEEDS - GHOSTEEN
THE NINTH WAVE – INFANCY
PHOENIX DA ICEFIRE & HUSKY BROWN – PANACEA
SARATHY KORWAR – MORE ARRIVING
BEST [DIFFICULT] SECOND ALBUM
FLOATING POINTS – CRUSH
FKA TWIGS – MAGDALENE
JOE ARMON JONES – TURN TO CLEAR VIEW
LIFE – A PICTURE OF GOOD HEALTH
MOSES SUMNEY – GRÆ
BEST INDEPENDENT REMIX
LAFAWNDAH – TOURIST X NÍDIA REWORK
KING OF THE ROLLERS – YOU GOT ME (S.P.Y. REMIX)
MAKAYA MCCRAVEN - GIL SCOTT-HERON - WE’RE NEW AGAIN
APPARAT - OUTLIER (SOLOMUN REMIX) MARIE DAVIDSON - WORK IT(SOULWAX REMIX)
ONE TO WATCH IN ASSOCIATION WITH BBC MUSIC INTRODUCING
ARLO PARKS
BLANCO WHITE
CAROLINE
GREENTEA PENG
LAVIDA LOCA
BEST CREATIVE PACKAGING IN ASSOCIATION WITH SIGNATURE BREW
DIGGA D – DOUBLE TAP DIARIES
HANIA RANI – ‘ESJA’ SHEET MUSIC BOOK
MOTÖRHEAD – 1979
SOPHIE – OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES NON-STOP REMIX ALBUM
MOSES BOYD – DARK MATTER LP (DINKED EDITION)
BEST INDEPENDENT VIDEO IN ASSOCIATION WITH VEVO
BLACK PUMAS – COLORS
BOMBAY BICYCLE CLUB – EAT, SLEEP, WAKE (NOTHING BUT YOU)
FLYING LOTUS – BLACK BALLOONS REPRISE (FT. DENZEL CURRY)
GREENTEA PENG - MR. SUN (MISS DA SUN)
THE HOWL & THE HUM – THE ONLY BOY RACER LEFT ON THE ISLAND
ZEBRA KATZ – MOOR
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO MUSIC IN ASSOCIATION WITH MERLIN
TONY ALLEN (WINNER)